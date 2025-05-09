Глава «Росатома» сообщил, что Россия построит АЭС в Сербии

Взаимодействие в сфере атомной энергетики и строительства АЭС на территории Сербии внесено в повестку российско-сербского взаимодействия, заявил директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 9 мая по итогам переговоров лидеров России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.
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