«Копии Путина в Европе». В Румынии рассказали, чем грозит ЕС победа России

Румынский премьер-министр Марсель Чолаку считает, что в случае поражения Украины правые и популистские силы в Европе станут еще сильнее, а среди их лидеров могут появиться похожие на Владимира Путина политики.
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