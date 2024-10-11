🇷🇺❗️Возмездие с небес: момент поражения авиабомбами позиций противника на одном из направлений СВО💥 #ФАБ #Прилет #ВСУ #СВО.
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🇷🇺❗️Возмездие с небес: момент поражения авиабомбами позиций противника на одном из направлений СВО💥 #ФАБ #Прилет #ВСУ #СВО.
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