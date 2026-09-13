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Мировое обозрение

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Террорист Буданов* провёл смотр латвийского плацдарма

Террорист Буданов* провёл смотр латвийского плацдарма

Визит главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесён в список террористов) в Латвию формально был приурочен к «Рижской конференции».

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