В регионе утверждён план мероприятий, посвящённых подвигу воинов-десантников шестой роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ

План памятных мероприятий, посвящённых подвигу воинов-десантников шестой роты 104 полка 76 гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии, утверждён на заседании Президиума правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.
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