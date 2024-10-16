В Омске начинаются аукционы за право торговать на елочных базарах. Окружные администрации сейчас принимают заявки от предпринимателей на участие в торгах.
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В Омске начинаются аукционы за право торговать на елочных базарах. Окружные администрации сейчас принимают заявки от предпринимателей на участие в торгах.