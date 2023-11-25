Каскадёр, разведчик и просто хороший человек: неожиданная биография Владимира Путина

А может благодароя равзведывательной работе В.В. Путина ,Собчак проиграл выборы и Ельцин отрёкся? Не зря Путин сейчас наш президент. Всё очень непросто и очень интересно. Сие великая тайна.Они оба ,собчак и ельцин , не хило накосячили, вот и Путин к ним был приставлен,чтобы убедиться - А нужны ли такие начальники РОССИИ???

Игорь Кузнецов

Я не сторонник "конспирологических заговоров". Как я понимаю, в 80-х годах много сволочей "пролезло" в КГБ. Для сведения - обычный прапорщик "на тумбочке" при входе (много постов было, как пример - здание ЦК КПСС на Старой площади) получал 350 р./мес. Я уволился со срочной в 1979 году, знаю о чём говорю. Мой отец тогда получал как ведущий инженер ЦКБ - 320 р./мес. Ясно что работники более высокого ранга в КГБ получали больше. Пришла "перестройка", что-то "зашевелилось" и уже после 1986 года кое-кто начал понимать - нужно организовывать частные охранные предприятия (не путайте с ЧВК) и пошли в охрану бизнесменов. Это и было начало "очищения" КГБ. Нельзя сказать что Путин - "засланный казачёк" в свору "семибанкирщины", всё развивалось естественным путём. Всегда работала система "подковёрного противодействия" группировок. Дочка Ельцина с Березовским и с их "подельниками" ошиблись - они думали что будут править, а "мальчик" просто для "вывески". ...