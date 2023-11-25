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Каскадёр, разведчик и просто хороший человек: неожиданная биография Владимира Путина

Каскадёр, разведчик и просто хороший человек: неожиданная биография Владимира Путина

Детство и образование Родился Владимир Путин 7 октября 1952 года в Ленинграде. Как до сих пор говорит президент, вырос он в довольно простой семье.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Заткнись скудоумный либераст!!!
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11 час.
Пульхерия Djem
А может благодароя равзведывательной работе В.В. Путина ,Собчак проиграл выборы и Ельцин отрёкся? Не зря Путин сейчас наш президент. Всё очень непросто и очень интересно. Сие великая тайна.Они оба ,собчак и ельцин , не хило накосячили, вот и Путин к ним был приставлен,чтобы убедиться - А нужны ли такие начальники РОССИИ???
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11 час.
Игорь Кузнецов
Я не сторонник &quot;конспирологических заговоров&quot;. Как я понимаю, в 80-х годах много сволочей &quot;пролезло&quot; в КГБ. Для сведения - обычный прапорщик &quot;на тумбочке&quot; при входе (много постов было, как пример - здание ЦК КПСС на Старой площади) получал 350 р./мес. Я уволился со срочной в 1979 году, знаю о чём говорю. Мой отец тогда получал как ведущий инженер ЦКБ - 320 р./мес. Ясно что работники более высокого ранга в КГБ получали больше. Пришла &quot;перестройка&quot;, что-то &quot;зашевелилось&quot; и уже после 1986 года кое-кто начал понимать - нужно организовывать частные охранные предприятия (не путайте с ЧВК) и пошли в охрану бизнесменов. Это и было начало &quot;очищения&quot; КГБ. Нельзя сказать что Путин - &quot;засланный казачёк&quot; в свору &quot;семибанкирщины&quot;, всё развивалось естественным путём. Всегда работала система &quot;подковёрного противодействия&quot; группировок. Дочка Ельцина с Березовским и с их &quot;подельниками&quot; ошиблись - они думали что будут править, а &quot;мальчик&quot; просто для &quot;вывески&quot;. ...
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53 мин.

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