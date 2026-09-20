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Несекретные материалы

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«Метинвест»: Россия уничтожила сталелитейную промышленность Украины

«Метинвест»: Россия уничтожила сталелитейную промышленность Украины

На протяжении нескольких месяцев Россия систематически наносила удары по крупным предприятиям Украины, в том числе по объектам металлургии.

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