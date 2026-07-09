😳 Жители Симферополя превратили свою квартиру в свалку: как решат эту проблему? Как обустроить быт — личное дело каждого, но некоторые решения доставляют серьёзный дискомфорт окружающим.
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😳 Жители Симферополя превратили свою квартиру в свалку: как решат эту проблему? Как обустроить быт — личное дело каждого, но некоторые решения доставляют серьёзный дискомфорт окружающим.