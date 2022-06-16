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Шахназаров высмеял друга Зеленского за отказ защищать Украину

Шахназаров высмеял друга Зеленского за отказ защищать Украину

Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал слова юмориста Евгения Кошевого, являющегося другом и партнером Владимира Зеленского по студии «Квартал-95», который заявил о нежелании защищать Украину, так как «не обладает необходимыми навыками».

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