Шахназаров высмеял друга Зеленского за отказ защищать Украину

Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал слова юмориста Евгения Кошевого, являющегося другом и партнером Владимира Зеленского по студии «Квартал-95», который заявил о нежелании защищать Украину, так как «не обладает необходимыми навыками».
Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал слова юмориста Евгения Кошевого, являющегося другом и партнером Владимира Зеленского по студии «Квартал-95», который заявил о нежелании защищать Украину, так как «не обладает необходимыми навыками».
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