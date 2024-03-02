Зеленского нигде не ждут: Экс-комик попал в нелепое положение с визитами в Баку и Ереван

Вчера 72K прочитали Президент Украины Владимир Зеленский. REUTERS Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил визит президента Украины Зеленского в Армению, где того ждал премьер-министр Никол Пашинян, который в последние дни отметился рядом проевропейских заявлений вместе со своими подельниками.