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Мостовой о Бонгонда: «Абаскаль его «закопал» – Станкович пришел и сразу начал ставить в основу. Воспользовался подарком игроков «Пари НН», забил на паузе, как я всегда делал»

Вингер «Спартака» отличился в матче 13-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (2:0). – У Бонгонда первый гол в 13-м матче.

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