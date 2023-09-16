Военный эксперт Коротченко прокомментировал слова военкома ВСУ о потерях в 90%

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с RT прокомментировал заявление исполняющего обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковника Виталия Бережного о том, что за год ВСУ потеряли до 90% личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью.