Военный эксперт Коротченко прокомментировал слова военкома ВСУ о потерях в 90%

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с RT прокомментировал заявление исполняющего обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковника Виталия Бережного о том, что за год ВСУ потеряли до 90% личного состава, пополнившего подразделения прошлой осенью.
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