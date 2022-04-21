Berg PRESS

563 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий андреев
    Ушлый пропиндосник!!В ДНР сочли опасн...
  • Александр
    Срут и просят помочь. Народили говнюков, - что снаружи, что снутри, - которые возмущаются тем, что до конца нас еще н...Молдова отказывае...
  • Надежда Rudi
    Кто это предложение услышит?Россия может оста...

Марсоход Perseverance поделился самым детальным видео солнечного затмения на Марсе

Марсоход Perseverance поделился самым детальным видео солнечного затмения на Марсе

Марсоход Perseverance аэрокосмического агентства NASA запечатлел, как Фобос, крошечный естественный спутник Марса, пересекает поверхность Солнца.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх