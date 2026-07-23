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Царьград

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Следственный комитет сообщил о ущербе от боевиков в 1 трлн рублей

Следственный комитет сообщил о ущербе от боевиков в 1 трлн рублей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ущерб от украинских боевиков в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах превысил 1 триллион рублей.

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