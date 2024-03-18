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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби забил впервые за 12 игр. Он делит с Гретцки 7-е место в истории НХЛ по голам за один клуб – 583 шайбы за «Питтсбург»

Кросби забил впервые за 12 игр. Он делит с Гретцки 7-е место в истории НХЛ по голам за один клуб – 583 шайбы за «Питтсбург»

Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:3) и был назван первой звездой.

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