В центре Челябинска на два дня закроют движение автотранспорта из-за открытия фонтана

29 и 30 августа в центре Челябинска закроют движение транспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, открытие нового светомузыкального фонтана запланировано на вечер пятницы, 30 августа.
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