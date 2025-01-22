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Царьград

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"Даёт понять, что это конец": Риттер расшифровал требование Трампа о непомерных расходах на оборону

"Даёт понять, что это конец": Риттер расшифровал требование Трампа о непомерных расходах на оборону

Новый президент США считает, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону, но те называют эти требования непомерными.

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