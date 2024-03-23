Предполагаемые преступники, устроившие теракт в «Крокусе», пытались сбежать на Украину

Предполагаемые преступники, устроившие теракт в «Крокусе», пытались сбежать на УкраинуПредполагаемые преступники, устроившие теракт в «Крокус сити холле», планировали пересечь границу РФ с Украиной в Брянской области, у них был намечен квадрат в лесу, через который они хотели скрыться, там их должны были встретить подельники, пишет SHOT, ссылаясь на собственный источник.
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