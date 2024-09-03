«Для нас приезд сборной России — большое событие»

5 сентября сборная России проведет товарищеский матч с Вьетнамом, который пройдет в Ханое. Защищать ворота азиатской сборной будет Данг Ван Лам, он же Лев Шонович Данг, — воспитанник академий «Спартака» и «Динамо».
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