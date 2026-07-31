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Мудрик о возвращении после бана: «Это был самый сложный период в моей карьере. Как я утверждал с самого начала, я никогда сознательно или намеренно не принимал запрещенных веществ»

Михаил Мудрик прокомментировал завершение его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. «После длительной борьбы наложенный на меня четырехлетний запрет был отменен, и я могу немедленно возобновить свою карьеру.

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