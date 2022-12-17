Политика Сегодня

1 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Сим
    То есть пора уже поднимать дух укров, ведь упал же, даже амеры это видят. Но если они стрельбу хаймерсами контролирую...В США рассказали,...
  • yumashev
    Идея: всем поровну, себя не оправдала. Идея: каждому по потребностям - тоже. Частная собственность - это всего лишь о...Депутата от КПРФ ...
  • владимир гончаров
    А остались ли ещё НАСТОЯЩИЕ коммунисты?Депутата от КПРФ ...

Пушилин: передача систем Patriot украинским войскам опасно эскалирует ситуацию на Украине

Пушилин: передача систем Patriot украинским войскам опасно эскалирует ситуацию на Украине

Передача Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot приведет к эскалации и напрямую втянет НАТО в боевые действия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх