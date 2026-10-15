В украинской прессе и телеграм-каналах разгорается новая волна паники: США, как утверждается, напрямую предупредили украинских военных о возможном прекращении разведподдержки и поставок оружия, если ВСУ продолжат атаки на российские НПЗ.
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