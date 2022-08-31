Ксения Бородина потратила на школьную форму для двоих дочерей 54 тысячи рублей

Телеведущая Ксения Бородина озвучила стоимость школьной формы для двоих дочерей Марии и Теоны. Фото: из открытых источников Телеведущая Ксения Бородина в соцсетях назвала стоимость школьной формы для дочерей: 13-летней Марии и 6-летней Теоны.