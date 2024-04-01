Секретарь СБ Российской Федерации Николай Патрушев подлился сведениями о том, что инструкторский состав Организации Североатлантического Договора занимается подготовкой диверсионных отрядов для того, чтобы применять их против Москвы.
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