Захарова: дальнобойные ракеты в РФ – признак утраты интереса к Украине

МОСКВА, 20 ноября, ФедералПресс. По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, разрешение Западом использования дальнобойных ракет для ударов по территории РФ говорит о том, что Украина больше не представляет для него ценности.
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