Времена вестернов давно канули в лету, но фокусы с огнестрельным оружием все еще в цене. Классический ПМ, к примеру, мастера своего дела без проблем перезаряжают одной рукой — научиться этому вполне реально.
Спецназовец перезаряжает Макаров одной рукой. Видео
Комментарии
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Tania Еременко
Браво! Наверняка, все наши воины скоро будут одной левой наёмников на место ставить!
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14 час.
s
sorsw
Вот почему-то путают, потому что не думают: "крайний"- это край над пропастью и дальше всё(!) обрыв, а последний - это в ряду, после которого может быть следующий... И прежде, чем повторять за другими всякую херню, сначала подумайте...
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10 час.
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