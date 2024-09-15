Глава МИД Сомали заявил о возможной поддержке повстанцев в Эфиопии

Правительство Сомали рассмотрит возможность поддержки повстанцев, борющихся с правительством Эфиопии, если Аддис-Абеба продолжит реализацию спорного соглашения о доступе к морю, подписанного в январе с сепаратистским регионом Сомалиленд, заявил министр иностранных дел Сомали Ахмед Моалим Фики, сообщило 13 сентября агентство Caasimada Online.