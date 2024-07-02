Орбан: Зеленскому не понравилось мое предложение о прекращении огня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, заявил, что предложение о прекращении огня на Украине ради начала переговоров с Россией Владимиру Зеленскому* не понравилось, но убеждать его в чем-то в планы не входило, – сообщает издание Die Weltwoche.
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