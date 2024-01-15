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Wildberries разыскивает 12 сотрудников, работавших во время пожара

Wildberries разыскивает 12 сотрудников, работавших во время пожара

Информация о пострадавших не поступала.фото: t.me/mchs_official--> Маркетплейс Wildberries продолжает искать 12 человек, которые должны были работать на складе в петербургских Шушарах 13 января, когда там произошёл пожар.

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