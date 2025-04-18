Хирург: курение, пристрастие к жирному и сладкому — привычки, ведущие к инфаркту

Сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники», доктор медицинских наук Роман Голощапов-Аксёнов предупредил, что ишемическая болезнь сердца возникает из-за недостатка кровоснабжения сердечной мышцы и, как правило, долгие годы протекает бессимптомно и часто остаётся незамеченной до тех пор, пока не случится сердечный приступ.