Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической организацией и запрещена) захватила Алеппо, используя передовые американские технологии и поддержку украинских советников.
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