Nvidia стремится решить проблемы потребления воды ИИ

Современные облачные центры обработки данных потребляют не только огромное количество энергии для вычислений и охлаждения, но и значительное количество воды, поскольку в большинстве из них используется испарительное жидкостное охлаждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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