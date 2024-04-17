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«Кингз» сыграют с «Пеликанс» за выход в плей-офф. Для «Уорриорз» сезон завершен

В матче 1-го раунда плей-ин «Кингз» победили «Уорриорз» со счетом 118:94. «Сакраменто» в пятницу сыграет с «Новым Орлеаном» за выход в плей-офф.

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