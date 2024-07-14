В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

В настоящее время предпосылки для начала переговоров по урегулированию украинского конфликта отсутствуют, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
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