Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Ломают позвоночник и бросают": шокирующая правда о вечеринках шейхов

"Ломают позвоночник и бросают": шокирующая правда о вечеринках шейхов

© Екатерина Чеснокова МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Роскошные фото в соцсетях, дорогие машины, небоскребы Дубая и хэштег #дубайнаш — за этим глянцевым фасадом скрывается настоящий кошмар.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Ну конкретно в этом случае Каждый выбирает свою судьбу.
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13 час.
Вадим Кузнецов
Jedem das Seine
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10 час.
Александр Рожков
Мусульмане — они еще те мусульмане!
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7 час.
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