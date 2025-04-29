Часть обрамления реки Водопадной обрушилась. Прокуратура намерена установить, кто из должностных лиц не уследил за сооружением.
ЧП в Ялте
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Часть обрамления реки Водопадной обрушилась. Прокуратура намерена установить, кто из должностных лиц не уследил за сооружением.
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