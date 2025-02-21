ФСБ предупредила о вербовках россиян спецслужбами Киева на «небольшие» диверсии

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что украинские спецслужбы при вербовке диверсантов за деньги убеждают их, что совершаемое ими преступление якобы относится к категории небольшой тяжести.
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