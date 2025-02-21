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ФСБ предупредила о вербовках россиян спецслужбами Киева на «небольшие» диверсии

ФСБ предупредила о вербовках россиян спецслужбами Киева на «небольшие» диверсии

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что украинские спецслужбы при вербовке диверсантов за деньги убеждают их, что совершаемое ими преступление якобы относится к категории небольшой тяжести.

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Комментарии
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Eduard
Росмияне не будьте врагами самим себе.Мало что обещают,обещать что угодно можно,но получите срок не хилый,за это аремя в сотни раз больше заработать можно не сидя в тюрьме!
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21 час.
Eduard
Укропам вообще верить нельзя!
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21 час.
Eduard
А СБУ и им подобным всех помтавить к &quot;Китайской стене&quot; и расстрелять из пулемета&quot;Максим&quot;
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21 час.
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