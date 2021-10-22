Тимошенко назвала обманом заявления Киева о прекращении импорта российского газа

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти обманывают население, утверждая, что страна прекратила импорт российского газа и получает этот ресурс из Европы.