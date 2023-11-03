ООН: Женщинам в Газе приходится рожать на улице среди руин или в приютах

Согласно информации, содержащейся в совместном заявлении Детского фонда Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирной организации здравоохранения и БАПОР ООН, женщинам в секторе Газа приходить рожать прямо на улицах среди руин, в центрах для беженцев при плохих санитарных условиях или в переполненных больницах.