ООН: Женщинам в Газе приходится рожать на улице среди руин или в приютах

Согласно информации, содержащейся в совместном заявлении Детского фонда Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирной организации здравоохранения и БАПОР ООН, женщинам в секторе Газа приходить рожать прямо на улицах среди руин, в центрах для беженцев при плохих санитарных условиях или в переполненных больницах.
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