Необходимость мобилизации 2026 оценили в России. Депутату снова пришлось ответить

Его мнение об уезжающих разошлось со словами коллеги, сказанными ранее. В России не ведётся подготовка к мобилизации, а распространение подобных слухов требует жёсткого противодействия, заявил депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии "Ленте.