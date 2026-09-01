Необходимость мобилизации 2026 оценили в России. Депутату снова пришлось ответить

Его мнение об уезжающих разошлось со словами коллеги, сказанными ранее. В России не ведётся подготовка к мобилизации, а распространение подобных слухов требует жёсткого противодействия, заявил депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии "Ленте.
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