НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Араухо предпочитает остаться в «Барсе», несмотря на интерес других клубов. Каталонцы могут выставить защитника на трансфер, если он не примет последнее предложение

Как сообщает Diario Sport, каталонский клуб предложил защитнику продлить контракт до 2028 года. Зарплата игрока по новому соглашению может возрасти, но незначительно – у «Барсы» строго ограничены расходы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх