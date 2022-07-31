США и Южная Корея договорились расширить военные учения

В Вашингтоне прошла встреча глав оборонных ведомств США и Южной Кореи Ллойда Остина и Ли Сон Супа, на которой они договорились расширить совместные военные учения и возобновить диалог на высоком уровне о расширенном сдерживании.
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