Прогноз погоды в Крыму на 6 сентября ☔️ В Симферополе +24 и небольшой дождь В Севастополе +25 и небольшой дождь В Евпатории +25 и небольшой дождь В Черноморском +24 и небольшой дождь В Джанкое +27 и небольшой дождь В Ялте +27 и небольшой дождь В Алуште +27 и небольшой дождь В Керчи +27 и дождь В Армянске +26 и небольшой дождь В Красноперекопске +26 и небольшой дождь В Бахчисарае +25 и небольшой дождь В Феодосии +25 и дождь В Судаке +26 и дождь Картинка сгенерирована ИИ тест тест.