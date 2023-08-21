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Сергачев вошел в топ-20 лучших защитников по версии НХЛ. Макар – 1-й

Российский защитник «Тампы» занял в рейтинге 17-е место.  Первую строчку занял игрок обороны «Колорадо» Кейл Макар, на второй строчке защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, замыкает тройку Миро Хейсканен из «Далласа».

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