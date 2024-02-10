Логвинов: Причиной протестов фермеров стал отказ ЕС от энергоресурсов РФ

Одной из причин набирающих популярность протестов фермеров в странах Европейского союза стал отказ Брюсселя от дешевых энергоресурсов из России, после чего аграрный сектор Евросоюза стал испытывать проблемы в связи с подорожавшим горючим.
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