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Транспортную развязку Рыскулова-Кудерина временно перекроют в Алматы

Транспортную развязку Рыскулова-Кудерина временно перекроют в Алматы

В Алматы в связи с ремонтом на сутки перекроют тоннель и съезды транспортной развязки. В связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова-Кудерина вводятся временные ограничения движения.

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