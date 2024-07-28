Транспортную развязку Рыскулова-Кудерина временно перекроют в Алматы

В Алматы в связи с ремонтом на сутки перекроют тоннель и съезды транспортной развязки. В связи с проведением среднего ремонта участков транспортной развязки Рыскулова-Кудерина вводятся временные ограничения движения.
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