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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каррагер о жалобах Артеты на пенальти «Сандерленда»: «Микель превращается в Фергюсона. Он сейчас дон. Теперь интересно, когда в ворота «Арсенала» снова назначат такой 11-метровый»

Джейми Каррагер сравнил Микеля Артету с Алексом Фергюсоном после того, как главный тренер «Арсенала» раскритиковал назначение пенальти в ворота его команды в матче с « Сандерлендом » (2:0).

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