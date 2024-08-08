Во Владивостоке начался ремонт дороги на Золотом мосту

Во Владивостоке начаты дорожные работы на Золотом мосту, ведущем через бухту Золотой Рог. На месте уже находятся специалисты и крупногабаритная техника, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Автогарант».
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