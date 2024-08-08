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Во Владивостоке начался ремонт дороги на Золотом мосту

Во Владивостоке начался ремонт дороги на Золотом мосту

Во Владивостоке начаты дорожные работы на Золотом мосту, ведущем через бухту Золотой Рог. На месте уже находятся специалисты и крупногабаритная техника, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Автогарант».

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