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Карло Анчелотти: «Беллингем без проблем может забить 15 голов за сезон»

Карло Анчелотти: «Беллингем без проблем может забить 15 голов за сезон»

Вчера «Мадрид» одолел «Хетафе» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги благодаря голу полузащитника на 95-й минуте. У Беллингема 5 голов и 1 результативная передача в 4 матчах испанского чемпионата.

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